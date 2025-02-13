Киев, 13 февраля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 февраля заявил журналистам, что ему было «не очень приятно», что президент США Дональд Трамп решил сначала обсудить вопрос о ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным и только потом — с ним.

Global Look Press

Зеленский сказал, что считает необходимым проведение двусторонних украино-американских встреч для выработки совместной позиции о том, как «остановить Путина». Только потом могут начаться переговоры с Россией, заявил он.

Также глава киевского режима отметил, что Украина «не примет» какие-либо мирные переговоры без своего участия, добавив, что считает нужным присутствие на таких переговорах и представителей европейских стран.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее сделал ряд комментариев, отметив в том числе, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Переговоры Трампа с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, и они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.