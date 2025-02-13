Москва, 13 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Двух обвиняемых по уголовному делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала-лейтенанта Игоря Кириллова оставили в СИЗО еще на три месяца. Такое решение 13 февраля вынес Басманный районный суд Москвы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Батухан Точиев

На продлении ареста Батухана Точиева и Рамазана Падиева (оба внесены в перечень террористов и экстремистов РФ) настаивало следствие.

«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей Точиева и Падиева сроком до 17 мая удовлетворить», ― огласила решение судья Евгения Козлова.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллова убили 17 декабря 2024 года, взорвав бомбу возле подъезда его дома, которую заложили в самокат. Вместе с генералом погиб его адъютант.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), суд отправил его под арест. Злоумышленник признался, что ему за теракт пообещали $100 тыс. и выезд в Европу.

Также в ходе расследования 16 января арестовали Падиева и Точиева. Следствие установило, что они арендовали комнату для Курбонова в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он там будет скрываться, когда совершит преступление. Падиев 20 января обжаловал арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Этот теракт лишний раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции на Украине, добавил он.

10 февраля в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении ареста всем трём подозреваемым. 13 февраля суд продлил срок ареста до 17 мая обвиняемому в исполнении теракта Курбонову.