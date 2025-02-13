Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Наехавший на толпу людей в Мюнхене афганец ранее просил убежище в Германии, однако ему отказали. Об этом сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

«Согласно актуальным данным расследования, информации о совершении ранее актов насилия нет. Однако он был связан со случаями воровства в магазинах и преступлений с наркотическими веществами», — отметил глава регионального ведомства, говоря о подозреваемом в совершении наезда афганце.

Херманн также уточнил, что водитель автомобиля, протаранившего толпу, ранее просил убежище в Германии и получил отказ. При этом гражданин Афганистана всё равно имел возможность находиться в ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль Smart въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошёл около 10:00 (12:00 мск) во время уличных протестов в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать подозреваемого.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 20 человек, в числе которых, по предварительным данным, оказались маленький ребенок и его мать. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизнь под угрозой. Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли российские граждане среди пострадавших.

Газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что водитель автомобиля, протаранившего толпу, является гражданин Афганистана. А по информации газеты Spiegel, 24-летний подозреваемый переехал в Германию из Афганистана в 2016 году, после чего регулярно публиковал посты с исламистским содержанием.