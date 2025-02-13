Симферополь, 13 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Следователи в Крыму возбудили уголовное дело после получения заявлений о нанесении травм младенцам и роженицам из-за неосторожных действий медиков в одном из родильных домов Симферополя. Об этом сообщили 13 февраля в Главном следственном управлении СК РФ по республике и городу Севастополю.

Global Look Press

«Расследуется ранее возбужденное уголовное дело по факту причинения врачами родильного дома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения (ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — отмечается в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.

В СК отметили, что при проверке была выявлена информация о других аналогичных случаях. Речь идёт о сообщениях жительниц Крыма, утверждающих, что они пострадали в процессе родов от действий врачей. Женщины обвинили медиков в применении запрещенных методов извлечения плода.

Глава регионального следственного управления Владимир Терентьев дал поручение найти всех пострадавших и допросить их в качестве потерпевших. Кроме того, он распорядился организовать совместно с министром здравоохранения Крыма личный прием для этих женщин с целью оказания им необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2021 года в Оренбурге по факту смерти младенца во время родов в перинатальном центре возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).