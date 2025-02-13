Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 13 февраля призвал наказать и депортировать 26-летнего гражданина Афганистана, который за рулём автомобиля врезался в толпу в Мюнхене, передаёт портал Focus.

Global Look Press

В результате происшествия, по данным полиции, пострадали не менее 20 человек.

«Пусть злоумышленник не рассчитывает на какую-либо благосклонность. Его нужно наказать, он должен покинуть страну», — сказал канцлер.

Он добавил, что если наезд на толпу пешеходов был терактом, должны быть использованы все необходимые инструменты правосудия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 февраля автомобиль Smart въехал в толпу в Мюнхене. Инцидент произошёл во время уличных протестов в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что наезд был совершён умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать водителя.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 20 человек. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизнь под угрозой, отмечалось в сообщении. По словам очевидцев, среди пострадавших оказались маленький ребёнок и его мать.

Премьер Баварии Маркус Зёдер не исключил, что инцидент с наездом автомобиля был терактом. Немецкие СМИ сообщали, что водитель, гражданин Афганистана, живёт в Германии с 2016 года и неоднократно публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.