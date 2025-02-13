Бонн, Германия, 13 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Бонне выясняет, были ли российские граждане среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Мюнхене. Об этом 13 февраля сообщили в диппредставительстве.

Global Look Press

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», ― говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Дипломаты попросили соотечественников сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль Smart въехал в толпу людей в центре Мюнхене. Инцидент произошёл около 10:00 (12:00 мск) во время уличных протестов в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать подозреваемого.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 20 человек, в числе которых, по предварительным данным, оказались маленький ребенок и его мать. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизнь под угрозой.

Премьер Баварии Маркус Зедер не исключил, что инцидент с наездом автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Он также заявил, что подозреваемый является гражданином Афганистана. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщала, что водителем автомобиля был 26-летний мужчина.