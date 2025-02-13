Таврический район, Омская область, 13 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Омской области, который неоднократно избивал ремнём и палкой жену и 10-летнего сына, сообщила 13 февраля пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

«По версии следствия, подозреваемый в течение длительного времени руками, ремнём и палкой неоднократно избивал свою супругу и малолетнего сына, 2015 года рождения, наказывая за малейшие провинности и непослушание. О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу. После этого подозреваемый, уехавший из дома с целью избежать ответственности за содеянное, был задержан сотрудниками полиции», — отметила пресс-служба.

Подозреваемый заключён под стражу, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы, сказано в сообщении.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова рассказала ТАСС, что палка, которой подозреваемый избивал жену и сына, была металлической, а к стулу он приматывал мальчика скотчем.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале Ленинградский районный суд Калининграда арестовал мать семилетнего мальчика, убитого в Черняховске. 3 февраля женщина заявила о пропаже сына. Тело обнаружили в болотистой местности в черте города. По версии следствия, отчим убил ребёнка, вывез его тело и убедил мать мальчика заявить о пропаже.

Отчим ребёнка был задержан. Он рассказал, что избил мальчика до смерти якобы за отказ делать физические упражнения. Суд отправил мужчину под стражу. В отношении матери мальчика возбудили уголовные дела по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).