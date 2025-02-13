Брюссель, 13 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) продолжат вводить антироссийские санкции вне зависимости от планов президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на пресс-конференции.

«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», - отметила она.

27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля немецкий дипломат, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что для завершения конфликта на Украине потребуется провести обсуждения целого ряда вопросов, в том числе об обеспечении стратегической стабильности и о снятии санкций с России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

Президент Владимир Путин указывал, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.