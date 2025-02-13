Москва, 13 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Фигурант дела о теракте, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) останется под стражей еще на три месяца. Такое решение 13 февраля вынес Басманный районный суд Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости

На продлении меры пресечения в виде содержания под стражу настаивало следствие.

«Ходатайство о продлении рассматривалось Басманным районным судом Москвы в закрытом режиме», ― сообщили «Известия».

Срок ареста обвиняемому продлили до 17 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллова убили 17 декабря 2024 года, взорвав бомбу возле подъезда его дома, которую заложили в самокат. Вместе с генералом погиб его адъютант.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали Курбонова, суд отправил его под арест. Злоумышленник признался, что ему за теракт пообещали $100 тыс. и выезд в Европу.

Также в ходе расследования арестовали Рамазана Падиева и Батухана Точиева (оба внесены в реестр террористов и экстремистов в РФ). Следствие установило, что они арендовали комнату для Курбонова в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он там будет скрываться, когда совершит преступление. Под стражей они пробудут как минимум до 17 февраля. Падиев 20 января обжаловал арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Этот теракт лишний раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции на Украине, добавил он.

10 февраля в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении ареста всем трём подозреваемым.