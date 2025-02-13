Суджанский район, Курская область, 13 февраля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывели из Суджанского района Курской области элитный 501-й батальон морпехов, который потерял на данном направлении более половины военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Global Look Press

В силовых структурах отметили, что на данный момент батальон пытаются собрать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области.

«В то же время из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идёт по остаточному принципу», — сказал собеседник агентства, добавив, что данную информацию подтверждают публикации в закрытых каналах и чатах ВСУ.

13 февраля ИА Регнум передавало, что общие потери Вооружённых сил Украины за время боёв на курском направлении превысили 60 тыс. военных убитыми и ранеными. За сутки противник потерял более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей.

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