Дублин, 13 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Киевский режим в очередной раз распространил ложные сведения об атаках на атомные электростанции. Об этом написал 13 февраля ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Данные об атаках России на атомные электростанции оказались очередной ложью Киева. Украинская сторона не раз бомбила этот объект», — отметил он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Речь идёт о Запорожской АЭС, на которой ВСУ сорвали ротацию сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Автоколонна со специалистами и российскими бойцами, которые их сопровождали, подверглась атаке украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Минобороны РФ показало кадры объективного контроля, которые подтверждают, что ВСУ применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну с экспертами МАГАТЭ, при плановой ротации на ЗАЭС. В ведомстве констатировали, что в общей сложности украинские силы произвели 12 воздействий по колонне машин рабочей группы, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Запорожскую АЭС. 5 февраля украинская армия запустила восемь дронов для ударов по станции. Российские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Один из них упал на кровлю учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось.