Брянск, 13 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Брянская область подверглась более чем 700 атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение января, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Область постоянно подвергается атакам со стороны вооружённых формирований Украины. Только за январь было совершено более 700 атак, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения», — отметил губернатор.

Богомаз также уточнил, что в результате многочисленных ударов ВСУ были повреждены 1876 домов, из которых 144 полностью разрушены.

В ходе этой же встречи Богомаз выразил намерение принять участие в грядущих выборах главы субъекта, в чём Путин пожелал ему удачи. По словам российского лидера, работа команды брянского губернатора идёт стабильно и ритмично, в результате чего многие проблемы в регионе действительно решаются.

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Богомаз также заявил, что в Брянской области не повторится ситуация, как в Курской. По его словам, на границе были приняты всевозможные меры для того, чтобы не допустить подобного сценария. Глава субъекта также отметил высокий профессионализм местных сил ПВО, которые позволяют эффективно противодействовать атакам вражеских БПЛА.