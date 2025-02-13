Москва, 13 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Россия расширит льготный визовый режим с Китаем, сообщил 13 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«Все наши граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год вне зависимости от места жительства», — сказал премьер-министр на заседании правительства.

Ранее упрощённый визовый режим распространялся только на водителей, членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из приграничных регионов РФ и КНР. Теперь же возможность оформления таких виз станет доступна для всех перевозчиков вне зависимости от их места жительства.

При этом отмечается, что продолжительность каждого пребывания в Китае не должна превышать 30 дней. Для этого будет внесён на ратификацию протокол к соглашению между правительствами РФ и КНР об облегчении автомобильных перевозок между странами.

Соответствующее решение поспособствует взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, заключил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в середине декабря власти Китая увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан России и ещё 53 стран до 240 часов. Данная мера начала действовать с 17 декабря.

Ранее россияне имели право на транзит без оформления визы длительностью 72 и 144 часа. Теперь граждане РФ смогут въехать без визы через любой из 60 пунктов пропуска и находиться на территории КНР не более 240 часов (или 10 дней).