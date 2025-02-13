Иркутск, 13 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. В Иркутске накануне Нового года на экстренный вызов к задыхающемуся десятидневному младенцу приехали пьяные фельдшеры скорой помощи. Медики едва держались на ногах, путанно говорили и от них сильно пахло алкоголем. Смотреть малыша и оказывать ему медицинскую помощь фельдшеры отказались. Минздрав Иркутской области признал вину медиков, но не стал их увольнять, а просто снизил «стимулирующую надбавку» за январь. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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28 декабря жительница Иркутска, 30-летняя Евгения К., заметила, что её десятидневная дочка плохо себя чувствует. По словам девушки, после кормления у младенца сильно сохли губы от молока. Ребенок облизывал губы и случайно проглотил корочку, которая застряла в горле.

«Дочка начала хрипеть и задыхаться. Мы сразу вызвали скорую помощь и сообщили, что у нас задыхается десятидневный ребенок. Однако на вызов врачи не спешили — бригада приехала только полчаса спустя. Когда фельдшеры зашли в квартиру, я почувствовала от них резкий запах алкоголя. Один из них еле стоял на ногах и буквально подпирал собой стену, второй медик достал какие-то бумаги и начал писать, даже не осмотрев моего ребенка» — рассказала мать девочки Евгения.

По словам женщины, она несколько раз попросила фельдшеров оказать младенцу срочную помощь и достать из её горла застрявшую корочку, однако медработники отмахивались и говорили, что ничего страшного не случится.

«Я поняла, что помощи от них не дождусь и нужно срочно самой помогать ребенку. Залезла и достала застрявшую корочку из дыхательных путей своей дочери. Медики на всё это смотрели и даже не предложили помочь, не подсказали, как лучше сделать. Потом нагло заявили мне, что с ребенком всё хорошо, и просто ушли» — рассказала Евгения.

Женщина сразу позвонила на иркутскую станцию скорой помощи и рассказала, что приезжавшие к ней медики были пьяны и вели себя непрофессионально. Дежурный пообещал передать информацию руководству, провести медицинское освидетельствование фельдшеров на состояние алкогольного опьянения и разобраться в сложившейся ситуации. Также Евгения написала письменную жалобу в министерство здравоохранения Иркутской области.

Позже женщине пришел официальный ответ. Областной минздрав признал неподобающее поведение своих сотрудников, но увольнять их не стал.

ИА Регнум

«Старшим врачом смены фельдшер был немедленно направлен на медицинское освидетельствование, но по своей инициативе он освидетельствование не прошел. На основании выявленных нарушений в отношении врача, выезжавшего на вызов к ребенку, применены меры дисциплинарного воздействия в виде снижения стимулирующей надбавки за январь 2025 года» — говорится в ответе министерства.

Также министерство сообщило, что после обращения Евгении в ОГБУ3 «Иркутская станция скорой медицинской помощи» будет пересмотрен порядок направления работников на медосвидетельствование на состояние опьянения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинской области врача-травматолога городской клинической больницы уволили за пьянство.