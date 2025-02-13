Москва, 13 февраля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва. 13 февраля документ был опубликован в электронной базе Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Законопроект предполагает, что если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период призыва, оно должно быть исполнено в следующие призывные периоды в течение года. Исключения могут быть только при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Также законопроект предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Как передавало ИА Регнум, в январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила данный законопроект с учётом замечаний.

Авторы инициативы отмечали, что в случае утверждения данных поправок сократится количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва на военную службу, в том числе врачей-специалистов, привлекаемых для медосвидетельствования призывников, снизится потребность в обеспечении врачей медицинским оборудованием и повысится уровень организации призыва на военную службу.