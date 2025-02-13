Москва, 13 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Правительство России вводит обязательную маркировку звонков для борьбы с телефонными мошенниками. Об этом на заседании 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

«Вводится обязательная маркировка звонков, определяющая, от кого они поступают ― от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона», ― уточнил премьер-министр в Telegram-канале.

Кроме того, чтобы оградить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия, появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.

Также планируется создать информсистему, на платформе которой в том числе будут собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях. В свою очередь банкам, операторам связи и государственным службам запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с людьми.

Мишустин отметил, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде.

«Комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время», ― заключил председатель правительства.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало десятки мер по противодействию. В частности, кредитные организации, операторы связи, маркетплейсы будут обязаны внедрить опцию по авторизации на сайте через биометрическую систему. При этом использование данного способа будет добровольным.

Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил правительству РФ совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. В частности, ведомствам предписано представить предложения по повышению уровня идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами.

19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал россиян сразу бросать трубку, если при звонке от незнакомца речь заходит о деньгах.

Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов 11 февраля сообщил, что чаще всего жертвами киберпреступников становятся россияне в возрасте от 25 до 44 лет, активно пользующиеся соцсетями, маркетплейсами и системами электронных расчётов. По его словам, наиболее часто от кибермошенников страдают жители регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, уточнил Филиппов.

По итогам 2024 года на уловки «сотрудников кол-центров» попали 344 тыс. человек, из них 23,9% — пенсионеры.