Ярославль, 13 февраля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Американца Эрика Пичони, переехавшего с семьей в Россию, поразили цены на продукты питания, коммунальные и иные услуги. За месяц семья потратила немногим более 90 тыс. рублей, что составляет меньше $1000, рассказал Пичони в видеоблоге Eric Piccione на YouTube.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам мужчины, месяц проживания в Ярославле с женой и двумя детьми обошелся ему в 92,4 тыс. рублей — около $930. Для сравнения, в США ежемесячная плата за детский сад для одного ребенка составляет $950.

«Я в шоке», — признался Пичони.

Он уточнил, что за январь семья потратила на еду около 47 тыс. рублей, и это самая большая статья расходов. В США до появления второго ребенка они тратили примерно $400–450 на трех человек. При этом в России Пичони покупают гораздо больше свежих и более качественных продуктов.

«И в целом едим намного больше. Мы не сидим на одном рисе и макаронах», — сказал Эрик.

Мужчина добавил, что 16,3 тыс. рублей потратил за месяц на посещение кафе, еще 29 тыс. рублей ушли на коммунальные услуги, цветы, обувь, такси и прочее. При этом пицца в России стоит 700 рублей — около $7, против $20 в США.

На родине семья тратила $400 только на электричество, в России же в $3 обходится вода и в $2 — газ. Ежемесячная плата за коммунальные услуги составляет всего около 11 тыс. рублей — примерно $120, что тоже шокирует, заключил Пичони.

Ранее журналист, теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби, давно живущий в России, рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что идеальный образ России для иностранцев включает безопасность, семью и Бога. По словам Керби, у него подобное ощущение возникло в Вологде, когда он во время прогулки по городу наблюдал храмы, реку, русские семьи, тишину и покой.