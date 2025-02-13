Берлин, 13 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск столкнётся с последствиями поддержки немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в беседе с американским изданием The Wall Street Journal (WSJ).

CNP/AdMedia/ Global Look Press Илон Маск

«То, что произошло в ходе этой избирательной кампании, не может остаться незамеченным. Это может быть политический ответ. Это может быть юридический ответ. Я хочу спокойно проанализировать это после избирательной кампании», — отметил политик.

По словам Мерца, который может стать следующим канцлером ФРГ, также необходимо выяснить, оказывал ли Маск экономическую поддержку партии.

Ранее бизнесмен неоднократно высказывался в поддержку данной политической силы. Так, 20 декабря Маск заявил, что только партия «АдГ» сумеет спасти немецкий народ. Позже Маск опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от «АдГ» Алисы Вайдель «Сделаем Европу вновь великой!». Эта фраза является адаптацией известного слогана президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»). 9 января Маск и Вайдель провели совместный эфир.

Маск неоднократно критиковал и призывал уйти в отставку действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также называл его «некомпетентным дураком» и «Оафом Щитцом». Лидер Социально-демократической партии Германии Рольф Мютцених после этого даже обвинил Маска в «пересечении границы» между дружественными государствами.