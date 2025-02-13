Псков, 13 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. ФСБ 13 февраля опубликовала кадры операции по предотвращению теракта на железнодорожном вокзале Пскова.

Кадр из видео

На записи видно, как сотрудники службы взяли штурмом частный дом, где укрывались террористы. В ходе задержания те оказали сопротивление и были ликвидированы.

Кроме того, на кадрах видны элементы самодельного взрывного устройства, которое готовили террористы, и ранее не использовавшиеся мобильные телефоны.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пскове. Исламисты, граждане одной из стран Средней Азии, действовали по указанию эмиссара международной террористической организации. После совершения теракта они намеревались уехать в одну из стран Ближнего Востока.

По месту их проживания были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Терроризм»).

Также 13 февраля ФСБ сообщила, что в Донецке сотрудники службы установили и задержали с поличным диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.