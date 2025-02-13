Париж, 13 февраля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп разговором с российским лидером Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине разрушил альянс западных стран в отношении Украины. Об этом 13 февраля сообщила французская газета Le Monde.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала [конфликта]», — говорится в материале издания.

Авторы публикации отметили, что таким образом глава Белого дома объявил открытыми мирные переговоры по Украине, причём сделал это без консультаций с европейскими лидерами.

«Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах», ― указано в статье.

Le Monde написала, что американский лидер оценивает эти события как «двусторонний вопрос с Москвой», единственной целью которого является мир, каким бы хрупким он ни был.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов.

Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. Американский лидер позднее сообщил, что ожидает визита российского президента в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в российскую столицу.

Журналисты The Economist отметили, что телефонная беседа глав двух государств взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима.

Два чиновника Евросоюза в беседе с Bloomberg сообщили, что европейских чиновников ошеломил разговор Путина и Трампа, тем более, что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников журналистов заявил, что глава Белого дома поступил предательски.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Теперь, по его словам, европейским странам остается лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.