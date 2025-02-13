Вашингтон, 13 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что после «великолепных переговоров» с Россией и Украиной видит возможность для разрешения украинского кризиса. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этих ужасных, очень кровопролитных боевых действий», — указал он в публикации.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа. Одной из тем была Украина. Глава Белого дома призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём.

Путин напомнил, что необходимо устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

В этот же день, что и с Путиным, Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Social президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира. Пресс-служба главы киевского режима также сообщила, что его разговор с Трампом длился около часа.

13 февраля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что телефонный разговор Путина и Трампа является началом процесса урегулирования украинского конфликта.