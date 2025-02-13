Нижний Новгород, 13 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Пешеход внезапно провалился под землю в центре Нижнего Новгорода, из ямы его вызволили спасатели. Об этом 13 февраля сообщил пресс-центр МЧС России.

МЧС России

Инцидент произошел на Керченской улице с мужчиной, который направлялся на работу. Он решил пройти по газону, но почва под ним осела, и он оказался на 10-метровой глубине.

«Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам», — говорится в сообщении.

У пешехода диагностировали ушибы. Место огородили сигнальной лентой. Причина провала почвы устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги ног из-за прорыва трубопровода. Тогда на улице Студёной лопнула 700-миллиметровая труба, в результате чего кипяток хлынул наружу. В зону поражения попали несколько человек. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степени.