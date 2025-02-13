Берлин, 13 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Серьёзный конфликт может начаться между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителя ЕС место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил журналистам немецкий политолог Александр Рар.

Jens Kalaene/Global Look Press

«Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», — сказал эксперт, слова которого приводит газета «Взгляд».

Рар уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокоммиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению политолога, претензии Европы могут ещё больше разозлить американскую администрацию.

Он не исключил, что на Мюнхенской конференции по безопасности из-за этого представители Германии могут подвергнуться «показательной порке». Эксперт также утверждает, что в настоящее время Берлин, Лондон и Париж испытывают давление как со стороны России, так и со стороны США.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. По её итогам главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи. После этого Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников Евросоюза проинформировало, что США не предупредили своих союзников в Европе о разговоре Путина и Трампа. Собеседники заявили, что информация о беседе лидеров ошеломила европейские страны.

МИД Германии проинформировал, что некоторые государства ― члены ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

13 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине. Он добавил, что допуск к диалогу можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого.