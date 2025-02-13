Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, протаранивший в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана, сообщила 13 февраля газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники.

Global Look Press

Полиция Германии ранее сообщила, что в результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

«По информации Bild, 26-летний [мужчина] является афганцем», — сказано в сообщении.

Позднее власти подтвердили эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 февраля автомобиль Smart въехал в толпу людей в Мюнхене. Инцидент произошёл во время уличных протестов в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что наезд был совершён умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать водителя.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 20 человек. Некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизнь под угрозой, отмечалось в сообщении. По словам очевидцев, среди пострадавших оказались маленький ребёнок и его мать.

Это не первый подобный инцидент в ФРГ. В частности, в декабре 2024 года водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В результате наезда погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе один ребёнок, и более 200 пострадали.

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом. Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии.