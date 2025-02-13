Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Премьер Баварии Маркус Зёдер не исключил, что инцидент с наездом автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом.

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Pres

«Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация», — сказал он в эфире телеканала Welt.

Зёдер также заявил, что подозреваемый является гражданином Афганистана. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщала, что водителем автомобиля был 26-летний мужчина.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. Очевидцы отметили, что инцидент произошёл во время протестов. Согласно последним данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 27 человек, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что эти данные ещё не окончательные, поскольку несколько человек, получивших травмы, могут укрываться в зданиях, куда они бежали после инцидента. По словам очевидцев, среди пострадавших оказались маленький ребёнок и его мать.

Местные СМИ отмечали, что ДТП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. Её участниками должны стать немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.