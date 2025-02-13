Пермь, 13 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Перми подозревается в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

РИА Новости

«В отношении жительницы Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сотрудница предприятия через интернет связалась с украинскими спецслужбами, которым передавала секретные сведения о российском оборонном предприятии. Уточняется, что УФСБ проводит расследование с целью установить все обстоятельства незаконной деятельности этой женщины.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Курский областной суд приговорил местного жителя к 20,5 года лишения свободы за госизмену и совершение диверсии. По версии следствия, фигурантом дела является Максим Москалёв. Он через мессенджер начал сотрудничать с представителями украинской разведки. Получив задание, мужчина сделал фотографию военного комиссариата и отправил её куратору. Затем он поджёг объект транспортной инфраструктуры.