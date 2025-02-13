Нарьян-Мар, 13 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе появилась новая мера поддержки для молодых семей оленеводов — так называемый «чумовой капитал». Он будет предоставляться в виде компенсационной выплаты, которую можно потратить на строительство или покупку традиционного жилища — чума.

Global Look Press

«В Ненецком автономном округе создана новая мера поддержки для молодых семей оленеводов и чумработниц. Речь о «чумовом капитале» для тружеников тундры. Ранее с такой инициативой ко мне обратилась жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры») Ольга Владимировна Явтысая», — написал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем в Telegram-канале.

Поддержка будет доступна молодым семьям, возраст которых не превышает 35 лет и которые воспитывают одного или более детей. Размер выплаты составит 600 тыс. рублей. Эти средства можно будет использовать для строительства или приобретения национального жилья и других объектов, необходимых для ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Чумработница — это официальная должность в оленеводческих бригадах. Обычно так называют жену оленевода, которая сопровождает мужа в его кочевьях по тундре. В ее обязанности входят забота о чуме, подготовка пищи, уход за детьми и пошив одежды. Этот шаг стал важной поддержкой для жителей тундры, которые сохраняют традиции и образ жизни оленеводов.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 февраля в России увеличился размер материнского капитала. Теперь выплаты на первого ребенка составляют 676 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 894 тыс. рублей либо 217 тыс. рублей, если семья уже получала такую помощь ранее.