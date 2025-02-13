Брюссель, 13 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Еврокомиссия сочла телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа началом процесса урегулирования украинского конфликта, заявила 13 февраля официальный представитель ЕК Паула Пинью.

«Важно отметить, что это начало процесса. Вчерашний звонок между президентом Путиным и президентом Трампом — начало процесса», — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа длилась около полутора часов. По её итогам, главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.