Москва, 13 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. В России из-за резкого обвала курса доллара начали закрываться пункты обмена валюты. Об этом 13 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как пояснили операционисты обменных пунктов, они решили дождаться, когда рынок успокоится, и не продавать всю валюту по низкой цене и. В тех пунктах, которые продолжают работу, отметили, что вынуждены держать внушительный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным торгов на 13 февраля, курс американского доллара опустился ниже 90 рублей. По информации портала Investing.com, на некоторое время курс валюты США опустился с 94,97 рубля до 89,5 рубля.

Эксперты считают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал оптимизм среди инвесторов и привёл к снижению курса доллара к рублю.

Лидеры двух государств 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Вскоре после этого разговора индекс IMOEX2 вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года. На следующий день индекс Мосбиржи открыл основную сессию торгов ростом на 7,28% относительно уровня закрытия торгов 12 февраля.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерины Крыловой, первый официальный контакт Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом оказал положительное влияние на российский рынок, придав ему «геополитического оптимизма».