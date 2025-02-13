Молдавия, 13 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. МИД Молдавии 13 февраля заявил, что в одностороннем порядке расторг межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Молдавии размножается бацилла русофобии, а у власти находятся люди, которые отвергают какой-либо диалог с Россией. Представитель Кремля выразил надежду, что молдавские власти поймут чудовищность своей ошибки. Песков напомнил, что Москва всегда выступала за восстановление добрых отношений с Кишинёвом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Кишинёв идёт по стопам Киева. Глава МИД подчеркнул, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык. Также он заявлял о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину.

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