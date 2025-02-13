Молдавия, 13 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Российский посол в Молдавии Олег Озеров отверг версию Кишинева о том, что упавшие на территории страны беспилотники принадлежат России. Об этом дипломат сообщил 13 февраля журналистам после выхода из здания молдавского МИД.

Дипломата вызвали в министерство иностранных дел после ряда инцидентов с беспилотниками на юге страны. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что там якобы упали и взорвались российские дроны.

«В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования», — сказал дипломат.

Озеров добавил, что молдавским властям и прессе не стоит делать скоропалительные выводы. Ситуацию прояснит расследование, отметил он и подчеркнул, что оснований считать упавшие дроны российскими нет. Более того, не исключены провокации третьей стороны.

Ночью, по данным молдавской полиции, один беспилотный аппарат упал в районе села Чумай Тараклийского района, второй — в окрестностях города Чадыр-Лунга. И город, и село находятся возле границы с Украиной. Ранее, 11 февраля, в Тараклийском районе нашли еще один беспилотник. О пострадавших в результате инцидентов не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, молдавские власти и ранее обвиняли Россию в инцидентах с беспилотниками. Так, 10 ноября 2024 года на северо-западе страны были обнаружены два упавших дрона. Глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил с утверждением, что по меньшей мере один из них был российским и использовался для обмана украинских средств противовоздушной обороны. При этом ни министр, ни полиция, на которую он ссылался, не привели доказательств этой версии.