Варшава, 13 февраля, 2025, 14:26 — ИА Регнум. У России будут как сильные, так и слабые стороны на возможных переговорах с американской стороной. Об этом заявила аналитик польского портала Politykа Insight Анна Мария Дынер в эфире местной радиостанции Tok FM.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Президент России Владимир Путин сможет уверенно себя чувствовать на переговорах с той точки зрения, что ВС РФ владеют преимуществом в зоне спецоперации, а страна обладает ресурсами для продолжения военных действий. Вторая сильная сторона России — это желание президента США Дональда Трампа закончить конфликт как можно скорее. Поэтому президент США, видимо, не будет выдвигать слишком жёстких условий России, если Москва покажет готовность к подписанию соглашения», — отметила она.

При этом Дынер уточнила, что существует также вероятность, что Трамп попробует надавить на Москву за счёт значительного увеличения военной поддержки Украины и введения более жёстких антироссийских санкций. По словам аналитика, такое развитие событий будет возможно, если не будет достигнута договорённость между сторонами.

Дынер добавила, что для России эти переговоры будут не только об Украине, но и об её державном статусе.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов.

Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. Американский лидер, выступая в тот же день в Белом доме, сообщил, что ожидает визита российского президента в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву.