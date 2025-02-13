Симферополь, 13 февраля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Заявление министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года является признанием действительности. Об этом 13 февраля заявил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.

Global Look Press

«Шеф Пентагона публично признал правду. Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», ― процитировало «РИА Новости» парламентарий.

По его словам, в отличие от бывшей команды экс-президента США Джо Байдена, которая врала о российских регионах, Хегсет сделал честное заявление без хитростей и подлостей.

Политик выразил надежду на то, что администрация нового главы Белого дома Дональда Трампа откажется от враждебной политики в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление страны в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

Маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года в перспективе считает и президент США Дональд Трамп. Он поддержал слова шефа Пентагона о том, что Украина уже не вернёт утраченные территории. При этом американский лидер заверил, что прекращение военных действий на Украине может быть достигнуто довольно скоро — «в какой-то момент».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 февраля заявил, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. При этом он обвинил западные страны в том, что оказанная ими помощь недостаточна.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. Также по итогам референдумов 30 сентября 2022 года в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В этот день президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении этих территорий в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.