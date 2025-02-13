Москва, 13 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Крушение танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в результате сильных волн и шторма в море. Об этом сообщила представитель компании ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец) Ольга Паутова в ходе судебного разбирательства.

Roman Naumov/Global Look Press

По её словам, в организации считают, что ветроволновая нагрузка на корабль превысила конструктивные возможности корпуса. При этом танкер якобы находился в технически исправном состоянии.

Представитель «Волгатранснефти» уточнила, что корабль был загружен мазутом 24 октября. 6 ноября корабль прибыл на стоянку к порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Паутова рассказала, что 5 декабря «Волгонефть-239» вышел в Чёрное море, получив соответствующее разрешение капитана порта. 15 декабря начался шторм, в результате которого произошло крушение.

По итогам разбирательства суд постановил взыскать с судовладельца 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, который нанёс ущерб побережью Чёрного моря.

МЧС РФ по поручению президента России Владимира Путина 12 января сформировало федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Спасатели и волонтёры принимают участие в борьбе с разливом нефтепродуктов. Правительство страны выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП.