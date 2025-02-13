Вашингтон, 13 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, обвинил агентство Reuters в масштабном обмане общества за миллионные выплаты. Об этом он написал в соцсети X.

Global Look Press

«Правительство США платило агентству Reuters миллионы долларов за масштабное введение общественности в заблуждение», — заявил Маск.

Он подчеркнул, что именно это было отражено в контракте. Деятельность агентства чиновник назвал «полнейшим мошенничеством».

Маск также высмеял Associated Press после сообщений о том, что правительственные структуры выделили агентству более $52 млн, и назвал его «Ассоциированной пропагандой». Так бизнесмен прокомментировал данные, приведенные в соцсети X журналистом Чедвиком Муром.

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