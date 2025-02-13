Брянск, 13 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал удачи действующему губернатору Брянской области Александру Богомазу на грядущих выборах главы региона. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с губернатором.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Александр Богомаз

«Одиннадцать лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Если вы сочтёте возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу, на ваше решение», — заявил Богомаз.

В ответ Путин пожелал ему удачи на этих выборах и отметил, что работа команды брянского губернатора идёт стабильно и ритмично, в результате чего многие проблемы в регионе действительно решаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее Богомаз доложил Путину о сложной, но контролируемой ситуации в Брянской области. По словам главы региона, в январе в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Брянской области получили повреждения 1876 домов, 144 из которых полностью разрушены.

Пресс-служба Минобороны РФ регулярно информирует попытках ВСУ атаковать Брянскую область, в частности, в течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО уничтожили 37 беспилотников противника над территорией региона.

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Богомаз также заявил, что в Брянской области не повторится ситуация, как в Курской. По его словам, на границе были приняты всевозможные меры для того, чтобы не допустить подобного сценария. Глава субъекта также отметил высокий профессионализм местных сил ПВО, которые позволяют эффективно противодействовать атакам вражеских БПЛА.