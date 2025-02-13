Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. При наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мюнхене пострадали не менее 20 человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 13 февраля пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

Global Look Press

«Сейчас мы говорим о 20 пострадавших, часть из которых в тяжёлом состоянии. Жизнь некоторых из них находится под угрозой», — сказано в публикации.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что эти данные ещё не окончательные, поскольку несколько человек, получивших травмы, могут укрываться в зданиях, куда они бежали после инцидента. По словам очевидцев, среди пострадавших оказались мать и ребёнок. На месте происшествия была найдена смятая детская коляска.

Ранее журналисты издания со ссылкой на представителя полиции сообщали о 15 пострадавших при наезде автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в немецком городе Мюнхене. Как отметили очевидцы в соцсети Х, инцидент произошёл во время протестов. Автомобиль марки Smart въехал в бастующих пешеходов на улице.

Некоторые очевидцы утверждают, что мужчина сделал это умышленно. Полицейские, которые прибыли на место, разбили стекло автомобиля, чтобы задержать водителя.