«Ростелеком» назвал причину повреждения кабеля в Балтийском море
«Ростелеком»: кабель в Балтийском море был повреждён якорем иностранного судна
Москва, 13 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Причиной повреждения кабеля в Балтийском море могло стать воздействие якорем иностранного судна. Об этом сообщили в компании «Ростелеком».
«Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в настоящее время работоспособность кабеля полностью восстановлена.
Как передавало ИА Регнум, финская береговая охрана 8 февраля сообщила о повреждении российского кабеля в исключительной экономической зоне Финляндии в Балтийском море. Причины названы не были. Служба уточнила, что российское судно приступило к ремонту. В российской компании в тот же день заявили, что причиной повреждения кабеля стало некое внешнее воздействие. Представитель «Ростелекома» отметил, что повреждение кабеля не затронуло абонентов компании, а также что на месте происшествия проводят ремонтные работы.
В январе хакеры атаковали инфраструктуру «Ростелекома». Компания сообщила, что данные «Госуслуг» не затронуты. Предварительный анализ базы данных показал, что утечки особо чувствительной персональной информации не было.