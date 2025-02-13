Москва, 13 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Причиной повреждения кабеля в Балтийском море могло стать воздействие якорем иностранного судна. Об этом сообщили в компании «Ростелеком».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время работоспособность кабеля полностью восстановлена.

Как передавало ИА Регнум, финская береговая охрана 8 февраля сообщила о повреждении российского кабеля в исключительной экономической зоне Финляндии в Балтийском море. Причины названы не были. Служба уточнила, что российское судно приступило к ремонту. В российской компании в тот же день заявили, что причиной повреждения кабеля стало некое внешнее воздействие. Представитель «Ростелекома» отметил, что повреждение кабеля не затронуло абонентов компании, а также что на месте происшествия проводят ремонтные работы.

В январе хакеры атаковали инфраструктуру «Ростелекома». Компания сообщила, что данные «Госуслуг» не затронуты. Предварительный анализ базы данных показал, что утечки особо чувствительной персональной информации не было.