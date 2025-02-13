Киев, 13 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Руководство Украины раскалывает страну и распахивает двери в ад, при этом каждому украинцу ясно, что придется полностью расплатиться с США за оказанную помощь. Об этом 13 февраля заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.

РИА Новости

По ее словам, страна будет платить «за каждую копейку», так как новый президент США Дональд Трамп объявил, что киевский режим должен всё компенсировать. Всем жителям Украины понятно, что их втянули в кровавое противостояние с жестоким врагом, одолевающим страну изнутри.

«Потому что украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну… Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния», — подчеркнула Геращенко, представляющая в парламенте партию «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Руководство страны, добавила парламентарий, продолжает воровать и закупает старое российское атомное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее потребовал от Украины гарантировать возмещение средств, вложенных в нее Соединенными Штатами, — $300-350 млрд. По его словам, киевский режим может сделать это за счет недр.