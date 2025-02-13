В Раде обвинили Зеленского в «открытии ворот в ад»
Киев, 13 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Руководство Украины раскалывает страну и распахивает двери в ад, при этом каждому украинцу ясно, что придется полностью расплатиться с США за оказанную помощь. Об этом 13 февраля заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.
По ее словам, страна будет платить «за каждую копейку», так как новый президент США Дональд Трамп объявил, что киевский режим должен всё компенсировать. Всем жителям Украины понятно, что их втянули в кровавое противостояние с жестоким врагом, одолевающим страну изнутри.
«Потому что украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну… Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния», — подчеркнула Геращенко, представляющая в парламенте партию «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).
Руководство страны, добавила парламентарий, продолжает воровать и закупает старое российское атомное оборудование.
Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее потребовал от Украины гарантировать возмещение средств, вложенных в нее Соединенными Штатами, — $300-350 млрд. По его словам, киевский режим может сделать это за счет недр.