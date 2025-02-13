Москва, 13 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Ситуация в Брянской области непростая, но контролируемая, паники среди населения нет, заявил 13 февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным глава региона Александр Богомаз.

Сергей Бобылев/ТАСС

Встреча была проведена по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

«Ситуация непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают всё для поддержки наших защитников», — сказал Богомаз президенту.

В январе в результате атак ВСУ в регионе получили повреждения 1876 домов, 144 из них полностью разрушены, отметил также губернатор.

«Область постоянно подвергается атакам со стороны вооружённых формирований Украины. Только за январь было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены, 70 социальных объектов разрушены и повреждены, и 149 — это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства», — отметил Богомаз.

Жителям региона на возмещение ущерба было направлено более 500 млн рублей из областного бюджета, сообщил губернатор. Предприятиям из федерального бюджета был выплачен 101 млн рублей, также брянские власти подали заявки в правительство РФ на получение ещё 622 млн рублей компенсаций, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что в течение ночи российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области.

Военное ведомство и ранее информировало о регулярных попытках ВСУ атаковать Брянскую область и другие регионы России. В частности, вечером 10 февраля под Брянском и на территории Крыма российские военные сбили два украинских беспилотника.

Ранее Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой высоко оценил работу сил ПВО в регионе. Российские военные ювелирно уничтожают беспилотники противника, стараясь минимизировать последствия на земле и не пропустить дроны вглубь территории региона, отмечал губернатор.