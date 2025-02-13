Будапешт, 13 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Евросоюз не заслужил место за столом переговоров по Украине, заявил 13 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press

Так он прокомментировал заявление глав МИД ряда стран ЕС и Великобритании о том, что Запад должен продолжать поддерживать киевский режим, а в случае начала любых переговоров Европа и Киев должны в них участвовать.

Место за столом переговоров можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого, написал Орбан на своей странице в X.

«Это заявление — печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент [США Дональд] Трамп и президент [России Владимир] Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить места за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией», — отметил премьер Венгрии.

Он также отметил, что позиция Брюсселя и Лондона, де-факто призывающих к продолжению военного конфликта, морально и политически неприемлема.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Россия будет учитывать «красноречивый» опыт минских соглашений 2015 года, поэтому говорить об участии представителей стран Европы в переговорном процессе преждевременно, заявил 13 февраля Песков, комментируя заявление глав МИД стран ЕС и Великобритании.

Переговоры Трампа с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, и они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.