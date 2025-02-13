Энгельс, Саратовская область, 13 февраля, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области начался суд над бывшим бойцом поп-ММА Джавидом Рзаевым, обвиняемым в хулиганстве. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram канале.

Кадр из видео Джавид Рзаев

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года в одном из местных клубов-баров. По данным следствия, 30-летний спортсмен, будучи недовольным отказом диджея включить желаемую музыку, сначала угрожал сотруднику заведения, а затем напал на него, нанеся не менее 15 ударов. Рзаев обвиняется в нарушении общественного порядка и совершении хулиганских действий (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее, в мае 2024 года, Рзаев одержал победу в бою против россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в конфликт с другим спортсменом, Артуром Кулинским, допустив оскорбительные высказывания в его адрес по национальному принципу. Позднее боец принёс публичные извинения, однако Федерация бокса России приняла решение пожизненно отстранить его от участия в соревнованиях.