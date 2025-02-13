Москва, 13 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боёв на курском направлении превысили 60 тыс. военных убитыми и ранеными, сообщило 13 февраля Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС России также ликвидировали 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортёров, 1867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, подразделения противника потеряли три миномёта, пять артиллерийских орудий, зенитный ракетный пушечный комплекс, станцию РЭБ, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

12 февраля ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России за сутки в Курской области отразили три контратаки ВСУ. Кроме того, украинские подразделения потеряли за сутки на указанном направлении 390 военных. Один украинский боец сдался в плен. Также ВСУ лишились двух танков, включая Leopard немецкого производства, и двух боевых машин пехоты, в том числе одной Bradley американского производства.