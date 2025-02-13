Москва, 13 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом капитализация российского рынка по индексу MOEX выросла на 0,5 трлн рублей в сравнении с предыдущим закрытием торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При открытии основной торговой сессии утром 13 февраля индекс MOEX показал рост до 3289,64 пункта, обновив максимум с мая 2024 года, а капитализация российского рынка по данному индексу к 9:00 (мск) достигла 7,05 трлн рублей, прибавив 0,5 трлн рублей относительно показателей при закрытии торговой сессии 12 февраля.

При этом объём торгов на Московской бирже в первые два часа после открытия торгов превысил 41 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после победы Трампа на президентских выборах телефонный разговор с Путиным. Он длился около полутора часов, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву, заявил Песков.

Вскоре после этого разговора индекс IMOEX2 вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года. К 21:42 мск рост индекса составил 4,5% и достиг более 3160 пунктов. При этом основная торговая сессия Мосбиржи на тот момент была закрыта.

Индекс Мосбиржи открыл основную сессию торгов в четверг, 13 февраля, ростом на 7,28% относительно уровня закрытия торгов 12 февраля. Среди лидеров роста — акции «Полюса», «Селигдара», «Газпрома», «НОВАТЭКА», АФК «Система» и «Мосэнерго». По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерины Крыловой, первый официальный контакт Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом оказал положительное влияние на российский рынок, придав ему «геополитического оптимизма».