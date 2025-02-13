Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу в немецком городе Мюнхене. Об этом сообщили 13 февраля представители местной полиции.

Global Look Press

Ранее о происшествии проинформировала немецкая газета Bild. По информации журналистов, в результате инцидента пострадали не менее 15 человек.

Некоторые очевидцы утверждают что мужчина сделал это умышленно. Полицейские, которые прибыли на место, разбили стекло у водительского сиденья, чтобы задержать водителя.

Это уже не первый подобный инцидент автомобилем в ФРГ. Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в городе Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт заявили, что речь идёт о теракте.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку.

В результате наезда автомобиля Магдебурге погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё более 200 горожан пострадали.