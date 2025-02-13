Москва, 13 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. В России стартовал уникальный историко-исследовательский проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Цель мероприятия — собрать и сохранить ранее неизвестную информацию о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны. Акцию к 80-летию Великой Победы реализует компания «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стартовал проект «Роснефти» к 80-летию Победы

Первыми к проекту присоединились сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий блок «Роснефти»). Работники предприятия, ветераны производства и ученики «Роснефть-класса» будут присылать в корпоративный музей документы, фотографии и истории своих родственников, связанные с войной.

Сохранившиеся письма с фронта и записи дневников солдат в дальнейшем войдут в проект Музея Победы «Голоса Победы: оживим историю через письма с фронта».