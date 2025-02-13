Великий Новгород, 13 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Украинские беспилотники пытались атаковать нефтетранспортный узел в Новгородской области, но были уничтожены. Об этом 13 февраля сообщила администрация региона в Telegram-канале «Официально 53».

Алексей Бабушкин/РИА Новости

Власти уточнили, что целью киевского режима была производственно-диспетчерская станция «Транснефть-Балтика» в Хвойнинском городском округе. Два беспилотника были нейтрализованы вблизи станции.

«Повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено. Пострадавших в результате атаки нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Новгородская область подверглась массированному налету украинских беспилотников ночью 20 ноября 2024 года. Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионом 20 таких аппаратов. Губернатор региона Андрей Никитин заявил, что пострадавших и разрушений не было.

В Волгоградской области 31 января после падения обломков одного из сбитых беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ночью дежурные средства ПВО отразили атаку на регион восьми украинских дронов. Пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу, информировал губернатор Андрей Бочаров.

В ночь на 13 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 83 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37. По 12 БПЛА ликвидировали в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, один — в Ростовской. Ещё по три беспилотника нейтрализовали в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях.