Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом свидетельствует о провале попыток Запада изолировать РФ на мировой арене. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

«Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции», — указано в публикации.

В материале также отмечено, что Трамп уже давно стремился к улучшению взаимоотношений с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Российский лидер также пригласил Трампа в Москву.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия находится в международной изоляции только в мечтах лидеров коллективного Запада. Таким образом он прокомментировал сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025.

А в конце октября 2024 года по итогам саммита БРИКС в Казани министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил о провале попыток Запада изолировать Россию. По его словам, страны мира не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.