* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Москва, 13 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом оценила решение главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против экс-президента страны Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

«Жабагадюкинг», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

К сообщению она добавила соответствующие эмодзи.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 февраля было опубликовано решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей, включая Игоря Коломойского и Виктора Медведчука.

Порошенко запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно. Экс-президент Украины назвал решение Зеленского преступным и политически мотивированным. Члены партии Порошенко в знак протеста заблокировали трибуну Верховной рады.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Порошенко могут арестовать 13 февраля по обвинению в госизмене. Какая именно структура планирует действия в отношении Порошенко, не уточнялось.

Идею введения санкций против Порошенко в офисе Зеленского обсуждали ещё в январе. Близкий к офису главы киевского режима источник предположил, что для Порошенко такое решение станет «хорошим пасом», поскольку он сможет заявить о политическом преследовании.