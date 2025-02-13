Москва, 13 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Вопросы безопасности в Европе, в том числе касающиеся России, должны обсуждаться комплексно. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, остаются ли в силе требования России, прописанные в проекте договора о гарантиях безопасности от 15 декабря 2021 года, в частности нерасширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик, представитель Кремля указал, что все озабоченности российской стороны, касающиеся безопасности страны, хорошо известны и позиция Москвы не изменилась.

«Все вопросы, связанные с безопасностью на Европейском континенте, особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны ― Российской Федерации, должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет», ― заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2021 года Россия представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Власти РФ призывали Запад дать юридические гарантии того, что альянс не будет больше расширяться на восток и откажется от присоединения Украины, а также от создания новых военных баз на постсоветском пространстве.

Кроме того, Россия требовала от НАТО убрать ударные вооружения от границ России и отвести войска блока в Восточной Европе на позиции по состоянию на 1997 год. США и НАТО отвергли призывы Москвы.

Президент России Владимир Путин 4 июня 2024 года отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США. Он уточнил, что эгоизм и высокомерие Запада привели мир к точке невозврата.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока ранее заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе без России невозможна. Он добавил, что решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Евросоюзом.

Норвежский политолог Гленн Дизен отметил, что стремление НАТО к доминированию обернулось развалом архитектуры безопасности в Европе. По его словам, Россия в течение десятилетий прикладывала усилия, чтобы развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться со странами Запада, а в 2014 году стремление Североатлантического альянса к гегемонии положило этому конец.